Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Daimler auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. 2018 könne zu einem Schlüsseljahr für die Autoindustrie werden, indem sie sich von ihrem Dinosaurier-Image löst und die Anleger mit innovativen Qualitäten überrascht, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Wandel bei Daimler werde aber noch Zeit benötigen, so dass zunächst der Margendruck im Vordergrund stehen dürfte./edh/ag Datum der Analyse: 05.02.2018

ISIN: DE0007100000