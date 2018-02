Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. 2018 könne zu einem Schlüsseljahr für die Autoindustrie werden, indem sie sich von ihrem Dinosaurier-Image löst und die Anleger mit innovativen Qualitäten überrascht, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die VW-Aktie berge trotz ihres starken Laufs in den vergangenen zwölf Monaten immer noch genügend Aufwärtspotenzial und sei ihr "Top Pick"./edh/ag Datum der Analyse: 05.02.2018

ISIN: DE0007664039