Borussia Dortmund hat am Freitag einen ganz wichtigen Sieg in Köln gelandet. Damit ist der BVB weiter im Rennen um die Qualifikation zur lukrativen Champions League. Die Aktie ist heute gegen den Markttrend im Plus. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.