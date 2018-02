Erck Rickmers verkauft sein Dienstleistungsgeschäft an das Schiffahrtsunternehmen Zeaborn. Die rund 3000 Mitarbeiter werden übernommen.

Der Hamburger Kaufmann Erck Rickmers trennt sich von seinem Dienstleistungsgeschäft in der Schifffahrt. Das Bremer Schifffahrtsunternehmen Zeaborn übernimmt die Firma E.R. Schifffahrt und den Schiffsmakler Harper Peterson & Co. Die rund 200 Mitarbeiter an Land und 2.800 auf See werden vom neuen Besitzer übernommen, wie die beiden Unternehmen am Montag in Hamburg und Bremen mitteilten. Die Führung werde nicht ausgetauscht und der Sitz der beiden verkauften Unternehmen bleibe in Hamburg. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Vertraulichkeit vereinbart.

