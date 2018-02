Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem Anmerkungen

US4161961036 Harte-Hanks Inc. 05.02.2018 US4161962026 Harte-Hanks Inc. 06.02.2018 Tausch 10:1

CA8615681035 Blocplay Entertainment Inc. 05.02.2018 CA09369R1064 Blocplay Entertainment Inc. 06.02.2018 Tausch 1:1

CA92871N1024 Voltaic Minerals Corp. 05.02.2018 CA92871N2014 Voltaic Minerals Corp. 06.02.2018 Tausch 10:1