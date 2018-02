In der fünften Kalenderwoche des Jahres (29.01. - 02.02.2018) starten gleich zwei Emittenten aus dem Immobiliensektor mit öffentlichen Anleihen-Angeboten. Am Montag begann bereits das Angebot für eine 3,75%-Anleihe der auf "bezahlbaren Wohnraum" spezialisierten Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA). Deren siebenjährige Anleihe 2018/25 hat ein Volumen von bis zu 75 Millionen Euro an. "Grundsätzlich ist die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum enorm und sie nimmt weiter zu. Wir unterziehen aktuell mehrere große Projekte einer Eignungsprüfung. Natürlich könnten wir auch andere Finanzierungsquellen nutzen. Aber eine Anleihe gibt uns die für uns idealen Entscheidungsspielräume. Denn wir betreiben eine Cash/Call-Strategie: Sobald die Entscheidung zum Ankauf gefallen ist, werben wir über die Anleihe Kapital ein und können das Projekt de facto ohne Zeitverlust beginnen. Die neue Anleihe sichert uns hier die Flexibilität, schnell am Markt agieren zu können. Das spiegelt sich in der Regel in einem günstigen Ankaufspreis wider und kommt damit allen zugute", so REA-Geschäftsführer Ulrich Jehle im exklusiven Anleihen Finder-Interview.

Am Mittwoch folgte dann der Zeichnungs-Startschuss für die neue Anleihe der Münchner FCR Immobilien AG. Der dritte Bond (A2G9G6) des (Handels-)Immobilieninvestors wird jährlich mit 6,00% verzinst und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Millionen Euro, die Laufzeit endet am 20.02.2023. Die neue FCR-Anleihe wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots voraussichtlich bis zum 16.02.2018 angeboten und kann über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt erworben werden. In der kommenden Woche wird der Anleihen Finder ein ausführliches Interview über die Hintergründe der Emission mit FCR-Gründer Falk Raudies publizieren.

Die Nordex-Gruppe hat ihren "Green Bond" im Volumen von 275 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren in dieser Woche bereits erfolgreich ...

