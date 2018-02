Mailand (ots/PRNewswire) -



Cisco bezeichnet Italtel als "vorbildlichen Partner", für dessen Integrationsfähigkeiten, seine Investition in Software und den hervorragenden Kundendienst.



Italtel, ein führender multinationaler Anbieter von IP Networking, Cloud Computing, Cybersicherheit, Network Functions Virtualization und softwaredefinierte Netzwerke, stellte bei der Cisco Live (http://www.ciscolive.com/emea/)! 2018 in Barcelona innovative Anwendungsfälle rund um die Cisco Digital Network Architecture (DNA) vor.



Italtel ist ein multiregionaler Cisco Gold Partner. Es bietet die Möglichkeit einer kompletten Systemintegration für Ciscos Technologien sowie agile Entwicklungsfähigkeiten für Telekommunikationsprodukte und intelligente Frameworks, die die Automatisierung und die Servicequalität verbessern. Als Goldsponsor von Cisco Live! stellte Italtel wichtige Anwendungsfälle vor, die von Cisco DNA Assurance, Cisco Kinetic und Cisco Spark ermöglicht wurden und dessen Fähigkeit zur Integration zwischen verschiedenen Architekturen zum Bau von End-to-End-Lösungen wie z. B. Netwrapper für Sicherheit und Überwachung oder Indychatbot verdeutlichen.



"In den letzten Jahren hat Italtel daran gearbeitet, seine Kompetenzen in allen Bereichen der Systemintegration und Softwareentwicklung zu kombinieren, um neue Anwendungsfälle zu entwickeln, die unsere Wert verdeutlichen und uns von unseren Mitbewerbern abheben", so Camillo Ascione, VP Cisco Strategic Alliance Manager und CTO bei Italtel. "Mit unseren Softwarefähigkeiten sind wir dazu in der Lage, Anwendungen zu entwickeln, die den Anforderungen unserer Kunden und ihren spezifischen Vorgaben entgegenkommen. Davon abgesehen überarbeitet unser Verkaufsteam seinen Ansatz und richtet sich an einem neuen Modell aus, das Cisco für den Bereich der Softwarelösungen herausgebracht hat."



Diese Transformation hat es Italtel ermöglicht, Lösungen anzubieten, die die betriebliche Effizienz verbessern und seinen Kunden wertsteigernde Dienste bieten.



"Dank der Programmierbarkeit und dem intuitiven Verständnis für Netzwerke, die Italtel bietet, können wir unsere Position den Kunden gegenüber von Grund auf ändern, indem wir einen Unternehmensberatungsansatz verfolgen", so Ascione weiter. "Wenn wir neue Anwendungsfälle entwickeln können, die dem spezifischen Geschäftsbereich unserer Kunden entsprechen, können wir ihnen neue professionelle Dienstleistungen anbieten. Das ist für uns profitabler, und praktischer für unsere Kunden."



Ronnie Ray, Director of DNA Center Product Management, erklärte: "Cisco freut sich sehr über unsere Zusammenarbeit mit Italtel, denn unsere Partner sind ein entscheidender Aspekt unserer Vision zur Transformation des Netzwerks für das digitale Zeitalter. Italtel weiß, welchen Wert das Netzwerk darstellen kann, und nutzt das DNA Center, um unseren gemeinsamen Kunden kostbare Dienstleistungen anzubieten."



Italtel wird auch beim Mobile World Congress in Barcelona vertreten sein (26. Februar bis 1. März), wo diese und andere Anwendungsfälle in Live-Präsentationen vorgestellt werden.



Italtel ist ein multinationales Unternehmen, das in der IKT-Branche tätig ist. Seine Angebot beruht auf Lösungen für Netzwerke, Datenzentren, geschäftliche Kollaboration, digitale Sicherheit und das Internet der Dinge. Gemeinsam mit Exprivia, das vor Kurzem eine Kontrollbeteiligung an Italtel übernommen hat, bildet es einen großen neuen italienischen IKT-Konzern, der sich durch die Entwicklung von innovativen Lösungen und Dienstleistungen in Italien und anderen Ländern als Marktführer für digitale Transformation positionieren möchte. http://www.italtel.com



