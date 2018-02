Die höchst nachhaltigsten Skandale, die uns in den Medien präsentiert werden, sind nicht etwa die der Gier in Wirtschaft und Politik, sondern dienen der Moral und der moralischen Empörung. Diese zelebrierte uns die einst ehrwürdige Zeitung "Die Zeit", wo man selbst die schrillste Obszönität in den Greisentonfall von Würdenträgern zu verwandeln versteht.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...