Die Aktie von Heidelberger Druck kennt seit dem 5-Jahres-Hoch am 04. Oktober 2017 bei 3,58 Euro nur noch einen Weg: Nach unten! Per heute geht es um fast 5% in den Keller auf ein neues 6-Monats-Tief. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Heidelberger Druck vor Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals...

