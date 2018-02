Geratherm Medical AG: Geratherm do Brazil plant Restrukturierung der Finanzen

DGAP-Ad-hoc: Geratherm Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges Geratherm Medical AG: Geratherm do Brazil plant Restrukturierung der Finanzen 05.02.2018 / 17:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG

Geratherm do Brazil plant Restrukturierung der Finanzen.

Geschwenda, 05. Februar 2018; Geratherm do Brazil, eine 51% Beteiligung der Geratherm Medical AG, plant im Rahmen einer Restrukturierung seiner Finanzen Gläubigerschutz nach Brasilianischen Recht zu beantragen ("Juridy Recovery"). Dem Unternehmen stehen unter diesem Schutzschirm bis zu zwei Jahre zur Verfügung seine finanziellen Verpflichtungen zu ordnen.

Dies ist nach Auffassung des brasilianischen Managements erforderlich, um das Unternehmen finanziell neu aufzustellen. Forderungsverluste, der Verfall des brasilianischen Reals und Bankzinsen von bis zu 30% machen diesen Schritt erforderlich, nachdem Verhandlungen mit der involvierten Bank noch nicht zum Zielvergleich führten.

Nachdem der brasilianische Gesellschafter keine finanziellen Zusagen machte, sah die Geratherm Medical AG keine Veranlassung ihre Beteiligung einseitig zu erhöhen und Verpflichtungen zu übernehmen.

Zukünftig wird die Geratherm Medical direkt aus Deutschland an Kunden in Südamerika liefern. Die Umsatzrückgänge werden sich in Grenzen halten. Die Geratherm Medical hat offene Forderungen gegenüber GdB in Höhe von 1,1 Mio EUR. Der Umsatz der GdB betrug 2017 insgesamt 1,3 Mio EUR. Beschäftigt werden 7 Mitarbeiter.

Geratherm Medical AG Firmensitz: Fahrenheitstraße 1, 98716 Geschwenda Registergericht: Amtsgericht Jena, HRB 111272 Vorstand: Dr. Gert Frank Aufsichtsratsvorsitzender: Dipl.-Kfm. Rudolf Bröcker

Tel. 036205/98 0 E-Mail: info@geratherm.com www.geratherm.com

Profil: Geratherm Medical ist ein international ausgerichtetes Medizintechnikunternehmen mit den Geschäftsbereichen Healthcare Diagnostik, Medizinische Wärmesysteme, Cardio/Stroke und Respiratory. Unsere Wurzeln liegen in der medizinischen Temperaturmessung. In diesem Bereich bieten wir ein breites Spektrum von Produkten an, die überwiegend Alleinstellungsmerkmale haben. Wir stellen unseren Kunden/Patienten hochwertige Produkte vom Fieberthermometer bis zu komplexen Wärmesystemen für den OP- und Rettungsbereich sowie MRI-fähige Inkubatoren für Neugeborene zur Verfügung. Im Bereich Cardio konzentrieren wir uns auf Produktentwicklungen zur Detektion von Vorhofflimmern zur Schlaganfallprävention. Das Segment Respiratory entwickelt und vertreibt Produkte zur Lungenfunktionsmessung. Geratherm verfügt über patentrechtlich abgesicherte Basistechnologien in allen wesentlichen Geschäftsbereichen. Wir verstehen uns als forschendes Medizintechnikunternehmen mit klarem Focus auf Produkte der medizinischen Diagnostik zur Generierung von Vitaldaten. Die Geratherm-Aktien sind seit 2000 am Amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse - im sogenannten Primestandard - zugelassen. Weiterhin ist die Geratherm Medical im sogenannten German Entrepreneurial Index und im German Healthcare Index vertreten.

Kontakt: Dr. Gert Frank

05.02.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Geratherm Medical AG Fahrenheitstraße 1 98716 Geschwenda Deutschland Telefon: +49 (0)36205 98-0 Fax: +49 (0)36205 98-1 15 E-Mail: info@geratherm.com Internet: www.geratherm.com ISIN: DE0005495626 WKN: 549562

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

651425 05.02.2018 CET/CEST

ISIN DE0005495626

AXC0220 2018-02-05/17:37