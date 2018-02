mid Teneriffa - Nissan hat seinem e-NV200 Evalia eine fast doppelt so große Batterie verpasst. Statt 24 sorgen nun 40 Kilowattstunden für ein Mehr an Kilometern. Wie viel mehr genau? 60 Prozent. Soll heißen die Ziffer 1 ist nach erfolgreichem Vollladen an erster Stelle der Ziffer 2 gewichen. Nach dem überarbeiteten WLTP-Zyklus sind nun kombiniert 200 Kilometer möglich. Die NEFZ-Märchen-Reichweite von 280 Kilometer bleibt auch beim neuen Evalia pure Utopie. Doch wie fährt sich der rein elektrische ... (Robert Sasse)

