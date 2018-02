STRASSBURG (dpa-AFX) - Trotz des hohen Wirtschaftswachstums hat die Europäische Zentralbank laut Präsident Mario Draghi ihre geldpolitischen Ziele noch nicht erreicht. "Unser Zuversicht ist gestiegen, dass die Inflation sich weiter unserem Ziel von unten annähern wird. Wir können jetzt aber immer noch keinen Sieg an dieser Front verkünden", sagte Draghi am Montag vor dem EU-Parlament in Straßburg. Draghi betonte erneut, dass die Geldpolitik von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängt.

Die Notenbank strebt eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an. Im Januar lag die Inflationsrate bei 1,3 Prozent. Derzeit kauft die EZB monatlich Anleihen im Wert von 30 Milliarden Euro im Monat, um so die Inflationsrate zu stützen. Das Programm soll bis mindestens Ende September laufen./jsl/he

