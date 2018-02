Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 01/2018 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 02/2017 bis 01/2018 der prime market-Werte. Sie hat 11/12 Bedeutung für die nächste Überprüfung im März. Und so sieht es aus: AT&S und erstmals FACC wären aktuell statt Zumtobel und Agrana im ATX. Das Spannende ist, dass FACC als Nr. 25 der Market Cap stichtagsbezogen (Ultimo Jänner) fast 100 Mio. Euro Vorsprung auf die Nr. 26, Do&Co, hat (453 Mio. zu 359 Mio., das ist auch in Prozent viel). Damit scheint die o.a. Änderung schon recht wahrscheinlich, aber wir haben Shaky Days Anfang Februar, abgerechnet wird erst zum Ulitmo. Das Vonovia-Angebot an Buwog wird noch keine Rolle spielen, glaube ich, da...

Den vollständigen Artikel lesen ...