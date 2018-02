Dow Jones verliert an einem Tag mehr als 4,5 Prozent >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » DAX-Korrektur geht zur Freude der... » Dow 1000 Punkte im Minus, ATX... US-Börsen: Dow Jones verliert an einem Tag mehr als 4,5 Prozent Der Ausverkauf an den US-Börsen hat sich am Montag turbulent beschleuntigt. Der weltweit wichtigste Index fällt so stark wie zuletzt vor mehr als sieben Jahren.

Den vollständigen Artikel lesen ...