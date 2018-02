Russlands Zentralbank ist aktuell der größte Goldkäufer der Welt. Auch in China stieg in 2017 die Nachfrage nach dem Edelmetall. Die Türkei orderte zudem Gold in Rekordhöhe. Russland sieht in unsicheren Zeiten Gold als sicheren Hafen an, denn die russische Regierung hat zwei Drittel des gesamten im Land abgebauten Goldes aufgekauft. Auch von den lokalen Banken wurde das gelbe Metall gekauft. Die Banken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...