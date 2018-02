Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

OPEL - Opel soll vergangenes Jahr erneut tiefrote Zahlen geschrieben haben. Das operative Minus habe bei deutlich über 1 Milliarde Euro gelegen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Aufsichtsratskreise. Ein Opel-Sprecher wies die Darstellung allerdings zurück und sprach davon, dass die von der Zeitung genannte Zahl in der Gruppe nicht existiere. Darüber hinaus wollte er sich nicht äußern. (Handelsblatt S. 16)

CONTI - Gedankenspiele über eine neue Konzernstruktur sorgen für Unsicherheit beim Zulieferer Continental. "Wir müssen überlegen, ob wir uns in Zukunft noch leisten können, auf so vielen Feldern unterwegs zu sein wie heute", heißt es im Umfeld des Aufsichtsrats. Auf vielen dieser Felder sind in den nächsten Jahren hohe Investitionen nötig. um den Anschluss halten zu können. Das Management betont, dass die Überlegungen, die offenbar von der Investmentbank JP Morgan unterstützt werden, noch in einem "frühen Analysestadium" sind. (FAZ S. 21)

AMAZON - Der Onlinehändler Amazon versucht schon seit Längerem, in das Geschäft mit der Gesundheit vorzudringen. Nun wagt Gründer Jeff Bezos den direkten Angriff auf das US-Versorgungssystem. Zusammen mit Warren Buffett und Jamie Dimon von JP Morgan nimmt er sich nun den ganz großen Wurf vor und will die Gesundheitskosten für Mitarbeiter drastisch senken. Konkret sind die Pläne noch nicht. Das neue Projekt könnte von einer Versicherung mit Referenz-Ärzten bis hin zur Telemedizin reichen. (Handelsblatt S. 22)

