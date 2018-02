The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US29379VBP76 ENTERPR.PRODS OP. 18/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US29379VBQ59 ENTERPR.PRODS OP. 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US29379VBR33 ENTERPR.PRODS OP. 2078 BD02 BON USD N

CA XFRA US44932HAG83 IBM CREDIT 18/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US44932HAH66 IBM CREDIT 18/23 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1759603761 PROSEGUR 18/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1767930586 FORD MOTOR CRED. 18/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1767930826 FORD MOTOR CRED.18/22 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1767931121 BCO SANTANDER 18/28 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1768067297 RUMAENIEN 18/30 MTN REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1768074319 RUMAENIEN 18/38 MTN REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1768715556 VOLKSW.FIN.SERV 18/22 MTN BD02 BON GBP N

CA S7T XFRA CA09369R1064 BLOCPLAY ENTERTAINMENT EQ00 EQU EUR N

CA 2P62 XFRA CA92871N2014 VOLTAIC MNLS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 2SA XFRA CL0002409135 SALMONES CAMANCHACA S.A. EQ00 EQU EUR N

CA PNEN XFRA DE000A2G8X15 PNE WIND AG NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA BATE XFRA DE000A2H9VG9 ETFS BA.VALUE-CHAIN GO DZ EQ00 EQU EUR Y

CA HHK1 XFRA US4161962026 HARTE-HANKS INC. DL 1 EQ00 EQU EUR N

CA ETLH XFRA DE000A2H9VH7 ETFS ECOMMERCE LOGISTI.DZ EQ01 EQU EUR Y

CA ETLI XFRA DE000A2H9VJ3 ETFS PHARMA BREAKTROUGH EQ01 EQU EUR Y

CA EEAA XFRA LU0950381748 BNPPE.-F.E./N.E.C.UECEO EQ01 EQU EUR Y

CA 10AH XFRA LU1737652237 AIS-A.I.MSCI WRD UC.ETFDD EQ01 EQU EUR Y

CA 10AI XFRA LU1737652310 AIS-A.I.MSCI EUR.UC.ETFDD EQ01 EQU EUR Y

CA AEMD XFRA LU1737652583 AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDD EQ01 EQU EUR Y