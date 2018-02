NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Wirecard mit einem Kursziel von 135 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Da die Fundamentaldaten des Zahlungsabwicklers intakt seien, biete der jüngste Kursrückschlag der Aktie eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ag

Datum der Analyse: 05.02.2018

ISIN DE0007472060

AXC0045 2018-02-06/07:50