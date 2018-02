Original-Research: Klassik Radio AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Klassik Radio AG Unternehmen: Klassik Radio AG ISIN: DE0007857476 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 06.02.2018 Kursziel: EUR 12,30 (bisher EUR 6,50) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 21.08.2017 (Rating Buy) Analyst: Susanne Hasler EBITDA-Anstieg trotzt Streaming Start-up Belastungen Nach vorläufigen Zahlen erzielte Klassik Radio im Geschäftsjahr 2017 einen Konzernumsatz in Höhe von EUR 14,0 Mio. und ein EBITDA von über EUR 1,6 Mio. Die Marge erreichte damit das Niveau des Vorjahres von rund 11,5%, obwohl Klassik Radio Start-up-Aufwendungen für den Musik-Streaming-Dienst in nach u. E. mittlerer sechsstelliger Höhe zu verarbeiten hatte. Wir haben nach dem Start des Musik-Streaming-Dienstes und dem damit verbundenen Einstieg in ein werbeunabhängiges Geschäftsmodell unser dreistufiges DCF- Entity-Modell grundsätzlich überarbeitet. Während wir für das laufende Jahr noch mit operativen Verlusten rechnen, erwarten wir ab 2019e positive Ergebnisbeiträge aus dem Streaming-Dienst. Demzufolge erhöht sich unser aus einem dreistufigen DCF-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 6,50 auf EUR 12,30 je Aktie. In einer Monte Carlo-Simulation ergeben sich Bear-Case- und Bull-Case-Werte von EUR 10,10 bzw. EUR 14,00. Auch nach der deutlichen Outperformance der Aktie (+94,3% vs. DAX +10,5% LTM) bestätigen wir angesichts einer von uns auf Zwölf-Monats-Sicht erwarten Kursentwicklung von 38,2% unser Buy-Rating für die Aktien der Klassik Radio AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16077.pdf Kontakt für Rückfragen Susanne Hasler, CFA +49 (89) 74443558/ +49 (176) 24605266 susanne.hasler@sphene-capital.de

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE0007857476

AXC0049 2018-02-06/08:01