BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DÜRR AUF 130 (129) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 35 (38) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 40 (32) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR KION AUF 87 (85) EUR - 'BUY' BERENBERG SENKT KRONES AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 95 (105) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 66 (56) EUR - 'HOLD' CFRA HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 30 (27) EUR - 'HOLD' CFRA HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 330 (310) DKK - 'HOLD' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ENGIE AUF 14,50 (15,50) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PHILIPS LIGHTING AUF 41 (40) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 12,50 (12) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT LSE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 4600 (3955) PENCESOCGEN SENKT IBERDROLA AUF...Den vollständigen Artikel lesen ...