Individuelle Wörterverzeichnisse und trainierbare Profile sorgen für höhere Spracherkennungsgenauigkeit

Speech Processing Solutions, die weltweite Nummer 1 beim professionellen Diktieren, erweitert seine Diktier-Workflow-Lösung Philips SpeechLive jetzt um ein brandneues Paket. Das neue erweiterte Philips SpeechLive Business-Paket mit unbegrenzter Spracherkennung bietet zusätzlich zu den bekannten Vorteilen des klassischen Philips SpeechLive-Abonnements unbegrenzte professionelle Spracherkennung.

Volle Mobilität und professionelle Spracherkennung in einem Paket

Der Philips SpeechLive-Diktier-Workflow wandelt Diktate effizient in Text um und hilft so vielbeschäftigten professionellen Benutzern, wie Anwälten und Ärzten, Zeit zu sparen. Die aktualisierte Lösung bietet mehr Flexibilität als je zuvor. Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions, dazu: "Die Benutzer können ihre Diktate jetzt direkt von ihrem Smartphone an Philips SpeechLive senden und erhalten innerhalb kürzester Zeit professionell transkribierte Textdokumente auf ihr Telefon zurück."

Unbegrenzte professionelle Spracherkennung in sechs Sprachen

Die professionelle Spracherkennung basiert auf der professionellen Workflow-Software SpeechExec Pro 10.2 von Philips und der professionellen Spracherkennungssoftware Dragon NaturallySpeaking von Nuance. Die Spracherkennung ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Spanisch verfügbar. Philips SpeechLive-Benutzer profitieren dabei von individuellen Profilen und Wörterverzeichnissen. "Als Benutzer können Sie Ihre eigenen Begriffe in die Lösung laden und die transkribierten Texte individuell korrigieren. Dabei lernt die Lösung und kann so mit der Zeit immer bessere Spracherkennungsergebnisse erzielen", fügt Dr. Brauner hinzu. Zu den weiteren Funktionen des neuen Pakets gehört die Möglichkeit, Transkriptionen direkt vom Smartphone aus Dokumentvorlagen zuzuweisen, wobei die Auswahl dieser Vorlagen anhand des Autorennamens und/oder der Auftragsart vorgenommen werden kann. Der Benutzer kann die Zusammenfassung eines Treffens mit Klienten auf seinem Smartphone aufnehmen und dann nach nur wenigen Momenten auf die transkribierte Datei zugreifen.

Mit professionellem Schreibservice

Philips SpeechLive bietet auch einen Schreibservice, mit dessen Hilfe Aufnahmen von geschulten professionellen Schreibkräften in Textdokumente umgewandelt werden. Dieser Service bietet sich als perfekte Ergänzung zur Spracherkennungssoftware an, beispielsweise um komplexere Dokumente in Schriftform bringen zu lassen. Jedes SpeechLive-Abonnement beinhaltet 10 kostenlose Transkriptionsminuten.

Die Zusatzkosten für das erweiterte Business-Paket mit unbegrenzter Spracherkennung betragen einmalig 99 Euro (exkl. Steuer) pro User. Auch Benutzer, die bereits SpeechLive nutzen, können ihre vorhandene Lösung aufrüsten, indem sie sich an den Philips SpeechLive-Händler wenden, bei dem sie ihre Lösung gekauft haben.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.speechlive.com

www.philips.com/dictation

Über Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions ist der weltweit führende Anbieter bei professionellen Diktierlösungen. Das Unternehmen wurde 1954 als Teil von Philips in Österreich gegründet und ist seit über 60 Jahren die treibende Kraft bei innovativen Sprache-in-Text-Lösungen. Das Unternehmen hat bahnbrechende Produkte wie das mobile Philips SpeechAir, das Philips Pocket Memo Diktiergerät, das Philips SpeechMike Premium USB-Diktiermikrofon und die Philips Diktier-Recorder-App für Smartphones entwickelt und wird damit seinem Anspruch von Exzellenz und ausgezeichneter Qualität gerecht. Dank der neuesten Innovation, Philips SpeechLive, die als cloudbasierte Workflowlösung konzipiert ist, werden Diktate und Aufnahmen schneller und bequemer als je zuvor. Die maßgeschneiderten Angebote und Produkte von Speech Processing Solution helfen professionellen Anwendern, Zeit und Ressourcen zu sparen und mit maximaler Effizienz zu arbeiten.

