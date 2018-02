Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061910 -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter

http://www.presseportal.de/pm/126139/3859610 -



DXC Technology (NYSE: DXC), der weltweit führende unabhängige

end-to-end IT-Dienstleister gab heute die Markteinführung von DXC

Agile Process Automation (APA) bekannt. DXC APA ist eine neue

digitale Plattform, die Cloud- und Robotik-Prozessautomatisierung

(RPA) mit eingebetteter künstlicher Intelligenz (AI) kombiniert, um

die Geschäftsprozesse eines Unternehmens zu verbessern.



Wenn es darum geht, bestehende Prozesse zu transformieren, um die

Vorteile der Automatisierung voll auszuschöpfen, oder neue

Betriebsmodelle zu entwickeln, um Geschäftsinnovationen zu

ermöglichen: DXC APA bietet Unternehmen eine komplette agile Lösung.

Darüber hinaus arbeitet DXC über ein Partner-Netzwerk mit PwC, Blue

Prism und UiPath zusammen, um dieses Angebot für Unternehmen nutzbar

zu machen.



"Wir sind in einen neuen Innovationszyklus eingetreten. Das gilt

speziell bei Geschäftsprozessen, die von der Cloud, der

Automatisierung von Roboterprozessen und Technologien auf Basis

künstlicher Intelligenz angetrieben werden", sagte Mahesh Shah, Vice

President und General Manager, Business Process Services (BPS), DXC

Technology. "Damit sind wir in der Lage, über die traditionellen

Grenzen hinauszugehen und unseren Kunden den Sprung in eine neue Ära

der Geschwindigkeit, Produktivität und Effizienz zu ermöglichen."



Die DXC-APA-Plattform ermöglicht es, Geschäftsprozesse durch

Cloud-basierte, robotergestützte Prozessautomatisierung as a Service

digitaler zu machen. Durch den Einsatz von Technologien mit

künstlicher Intelligenz sind die Roboter selbstlernend und können

durch ein verbrauchsgesteuertes Modell skaliert werden, um den

Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden.



"Der Einsatz von roboterbasierter Prozessautomation ist für jedes

große Unternehmen unumgänglich. Heute stellen sich die Fragen: Wo

lässt sich die Technologie einsetzen und wie die Vorteile nutzen",

sagt Dr. Ron Babin, zuständiger Forschungsberater der International

Data Corporation (IDC). "Unternehmen müssen Chancen erkennen und mit

ersten Schritten zur Prozessautomatisierung starten. So werden sie

verstehen wie sich Kosten senken lassen, damit das Unternehmen mit

den Herausforderern am Markt wettbewerbsfähig bleiben kann.



Zu den Vorteilen von DXC Agile Process Automation zählen:



- Diagnose und Bewertung: Durch einen AI-unterstützten

Discovery-Prozess analysiert DXC APA strukturierte und

unstrukturierte oder "dunkle Daten", um den Kunden eine

transparente, hochauflösende Echtzeitansicht ihrer Ineffizienzen

in den Geschäftsprozessen zu bieten.



- Advisory: DXC und seine Partner nutzen diese datengetriebene

Geschäftsprozessanalyse, um eine Roadmap für die Automatisierung

von Roboterprozessen zu erstellen, die Industriestandards und

Best Practices für Geschäftsprozesse nutzt.



- Modulare Automation: DXC und seine Partner setzen schnell Module

aus der BPS Automation Factory ein, um Kunden die Flexibilität

zu geben, schnelle Ergebnisse zu liefern.



- Hybride digitale Arbeitskräfte: Mit DXC APA arbeiten Menschen,

KI und Roboter als flexible, hybride digitale Arbeitskräfte

zusammen. Ein Cloud-basierter Automatisierungs-Orchestrator

ordnet und optimiert die Arbeit in der gesamten digitalen

Belegschaft intelligent zu.



DXC APA wird von seinen Partnern und mehr als 1.000

DXC-Automationsexperten unterstützt. Mehr als 700 Roboter in drei

Auslieferungszentren werden eingesetzt, um den Kunden eine bessere

Prozesstransparenz, weniger Geschäftsunterbrechungen, geringere

Kosten und weniger Risiken zu bieten zu können.



Weitere Information über DXC-Agile-Process-Automation:

dxc.technology/apa



Über DXC Technology



DXC Technology ist der weltweit führende unabhängige End-to-End

IT-Dienstleister. In der Schweiz zählt knapp die Hälfte der im SMI

gelisteten Unternehmen zu unseren Kunden. Das Unternehmen ist mit

Standorten in Dübendorf, Urdorf, Bern und Genf vertreten. Wir wandeln

technologische Innovationen in messbare Erfolge für unsere Kunden um.

Aus dem Zusammenschluss von CSC und der Enterprise Services Sparte

von Hewlett Packard Enterprise entstanden, sind wir für rund 6.000

privatwirtschaftliche und öffentliche Organisationen in 70 Ländern

tätig. DXC Technology zeichnet sich durch technologische

Unabhängigkeit aus, ist weltweit präsent und verfügt über ein

umfassendes Partnernetzwerk. Gemeinsam bieten wir richtungsweisende

IT-Services und Lösungen. Wir leiten und begleiten die digitale

Transformation unserer Kunden. Auch im Bereich Corporate Social

Responsibility setzen wir Maßstäbe www.dxc.technology/ch.





Originaltext: DXC Technology

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061910

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061910.rss2



Kontakt:

DXC Technology

Barbara Höfelmayr

Country Marketing Manager

Überlandstrasse 1

8600 Dübendorf

Switzerland

Telefon: +41 43 547 08 80

E-Mail: barbara.hoefelmayr@dxc.com