Die Baader Bank hat Fuchs Petrolub auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nach dem überdurchschnittlichen Jahr 2017 wiesen die Aktien von Chemieunternehmen nun Spitzenbewertungen auf - basierend auf Margen, die ihren Höhepunkt erreicht haben dürften, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dies sei gefährlich, denn die meisten Titel preisten schon zu hohe Erwartungen ein. Er empfiehlt aber weiter die Aktien von Unternehmen mit einer spezifischen Geschichte wie etwa Fuchs Petrolub, die er Ende Januar hochgestuft habe, da der Markt hier die Risiken durch die Rohstoffpreise über- und die Chancen durch den Elektrifizierungstrend in der Autobranche unterschätze./gl/ag Datum der Analyse: 05.02.2018

AFA0053 2018-02-06/10:45

ISIN: DE0005790430