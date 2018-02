Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Dresner Advisory Services kürt TIBCO gleich zweifach zum Innovationsleader(press1) - TIBCO siegt in den Kategorien "Advanced Predictive Analytics"sowie "Location Intelligence Categories"München, 06. Februar 2018 - Für TIBCO Software Inc. [1], einen weltweitführenden Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware,könnte das Jahr nicht besser beginnen: Seine Leistung in den Bereichen"Advanced Predictive Analytics" sowie "Location Intelligence" brachte demUnternehmen gleich zwei Technology Innovation Awards von Dresner AdvisoryServices ein. Die Preise gehen an die drei Anbieter, die aus den Wisdom ofCrowds(R)-Marktstudien 2017 als Sieger hervorgegangen sind. Die aktuelleAuszeichnung reiht sich nahtlos in die zahlreichen Ehrungen [2] ein, dieTIBCO im vergangenen Jahr für seine technologische Expertise beiKonnektivität, prädiktiver Wartung und Analytics entgegennehmen konnte."Unternehmen entscheiden sich für TIBCO, weil sie einen Partner für ihreDigitalisierung und Business-Transformation benötigen, der ihnen bei derNutzung neuester Analysemethoden wie Location Intelligence und PredictiveAnalytics zur Seite steht", kommentiert TIBCO-CMO Thomas Been. "Mit denTIBCO-Instrumenten und -Kompetenzen sind sie der Konkurrenz stets einenSchritt voraus, sei es, indem sie der richtigen Person zur richtigen Zeitdas richtige Marketing-Angebot machen, exakte Bedarfsprognosen erstellenoder Logistikrouten optimieren. Die Dresner Awards bestätigen unsereFührungsposition bei der Entwicklung innovativer und transformativerConnected-Intelligence-Technologien, mit denen Unternehmen bessereEntscheidungen treffen und schneller aktiv werden können."In den Wisdom of Crowds-Marktstudien nimmt Dresner eine praxisbezogeneAnalyse der technologischen Fähigkeiten von Anbietern aus dem Business-Intelligence- und Analytics-Markt vor und untersucht dabei sowohl aktuelleDeployment-Trends und Branchenkompetenzen als auch die Pläne und Vorhabender Anwender. Der Advanced Predictive Analytics Award ehrt führendeAnbieter aus den Bereichen Statistik, maschinelles Lernen und Data Mining,während der Location Intelligence Award außergewöhnliche Leistungen beider standort- und raumbezogenen Analyse hervorhebt."Mit den Wisdom of Crowd-Marktstudien, die wir im Laufe des Jahresveröffentlichen, geben wir völlig neutral wieder, wie die Endanwender ihreImplementierungen für Business Intelligence und verwandte Bereicheeinschätzen und welche Pläne sie verfolgen", erläutert Howard Dresner,Gründer und Chief Research Officer von Dresner Advisory Services. "Wirmöchten diejenigen Anbieter ins Licht zu rücken, die in den verschiedenenKategorien die komplettesten Lösungen auf den Markt gebracht haben. Indiesem Sinne gratulieren wir TIBCO zum Gewinn von gleich zwei TechnologyInnovation Awards 2017."Ausführliche Informationen zu den Predictive-Analytics-Systemen von TIBCOfinden Sie hier [3]; die Location-Analytics-Systeme werden hier [4] imDetail beschrieben.Informationen über Wisdom of Crowds ResearchDie Wisdom of Crowds(R)-Marktstudien aus den Bereichen BusinessIntelligence und Enterprise Planning basieren auf aktuellen Daten zuNutzungs- und Deployment-Trends, Produkten und Herstellern. Die Datenwerden von Enterprise Planning- und BI-Anwendern der verschiedenstenAufgabenbereiche und Branchen bereitgestellt und bieten somit einumfassendes Bild der am Markt vorherrschenden Gegebenheiten, Pläne undEinschätzungen.Informationen über Dresner Advisory ServicesDresner Advisory Services [5] wurde von dem unabhängigen Analysten, Autor,Dozenten und Unternehmensberater Howard Dresner gegründet. DresnerAdvisory Services, LLC sieht seine Hauptaufgabe darin, in den BereichenBusiness Intelligence (BI) und verwandten Sektoren eineMeinungsführerschaft herzustellen und zu teilen.Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/.###TIBCO, Flogo, Mashery, Mashling, Statistica und das TIBCO Logo sindHandelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc.und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesemDokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werdennur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhSvenja Op gen Oorth Katharina PöppelEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. 