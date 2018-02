Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Was soll man da gross sagen heute: Der ATX fiel heute kurz nach der Eröffnung um ca. 5,2 Prozent auf 3320 Punkte, das sind 100 Punkte unter dem Jahresstartwert und 186 Punkte unter gestern. Wie würden sich diese 5,2 Prozent in der ATX-Geschichte einreihen? Ich schreibe diese Zeilen im Wissen, dass es mitterweile wieder besser aussieht. Die hässlichsten 25 Tage in der ATX-Geschichte 1) -9.74% (27.10.2008) 1856.830 - 1675.8902) -8.71% (08.10.2008) 2468.880 - 2253.8803) -8.62% (17.02.2009) 1619.620 - 1480.0504) -8.35% (16.10.2008) 2270.200 - 2080.6205) -8.33% (28.10.1997) 1349.890 - 1237.4206) -8.22% (06.10.2008) 2816.550 - 2585.1307) -8.05% (29.09.2008) 2998.080 - 2756.7008) -7.47% ...

