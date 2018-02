Die Quartalsbilanz, die der Internet-Gigant amazon.com (ISIN: US0231351067) am Donnerstagabend nach US-Handelsende ablieferte, war stark. Aber diese Aktie war im Januar in der Spitze sagenhafte 25 Prozent gestiegen. Starke Ergebnisse waren damit längst eingepreist. Und die Freude über die guten Ergebnisse wurde vom Gesamtmarkt gedämpft. Denn ausgerechnet am Freitag, als die Marktteilnehmer auf diese Zahlen im regulären Handel reagieren konnten, begannen die US-Aktien abzurutschen. Am Freitag deutlich, am Montag gewaltig … und heute?

Heute Früh sieht es so aus, als würde der Schierlingsbecher eines echten Crashs an den Anlegern vorbeigehen. Bis auf 6.254 Punkte war der Nasdaq 100-Future in der Nacht im asiatischen Handel weggebrochen … ein zusätzliches Minus von 3,7 Prozent auf die -3,9 Prozent des Montags wäre das obendrauf gewesen, wenn sich dieses Minus gehalten hätte. Gegen 10 Uhr hat der Nasdaq-Futures diesen rieseigen ...

