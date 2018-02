IRW-PRESS: Arctic Star Exploration Corp.: Arctic Star entdeckt neuen Kimberlit

Arctic Star Exploration Corp gibt die Entdeckung eines neuen Kimberlits auf seinem zu 100% unternehmenseigenen Diamantprojekt Timantti in Finnland bekannt. Durch die weitere Untersuchung einer Bohrkernprobe eines früheren Explorers, die sich im Bohrkernarchiv des GTK (dem geologischen Dienst Finnlands) in Loppi, Finnland, befand, wurde die Entdeckung des Kimberlits bestätigt.

Der Kimberlit-Experte Dr. Hugh OBrien vom GTK hat petrographische und mineralogische Untersuchungen zur Bestätigung dieser Entdeckung durchgeführt. Der neue Kimberlit liegt rund 230 m westlich des diamanthaltigen Kimberlits Black Wolf. Die Ergebnisse aus dem Bohrkern wurden der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt.

Im Juni 2005 erbohrte der frühere Explorer Karhu Mining Oy ein geophysikalisches magnetisches Ziel. Bohrloch D476 durchteufte einen Meter Kimberlit in einem schrägen (-45°) Bohrloch innerhalb einer Zone mit starker Alterierung und Brekzienbildung. Dr. OBrien hat eine umfangreiche petrographische und mineralogische Untersuchung des Bohrkerns aus Bohrloch D476 vorgenommen und bestätigt, dass der Kimberlit ein glimmerartiger Gruppe-2- Kimberlit ist, der reichlich Leitminerale enthält, einschließlich olivinhaltiger Makrokristalle mit einem Durchmesser von 5 mm.

Dr. OBrien sagte weiterhin: Dieser Kimberlit ähnelt von der Beschaffenheit und Mineralogie sehr dem Gestein der diamanthaltigen Wolf-Kimberlite. Dass dieser Kimberlit so nahe der Wolf-Kimberlite gefunden wurde, lässt darauf schließen, dass das Gebiet zu einem Kimberlit-Feld gehört und es recht wahrscheinlich ist, dass in dem Gebiet noch weitere Kimberlite gefunden werden.

Roy Spencer sagte: Wie ich zuvor schon sagte und wie es auch der Kimberlit-Experte Dr. Hugh OBrien darstellte, treten Kimberlite meist in einem Feld oder in Gruppen auf, und diese aufregende Entdeckung 230 Meter von den Wolf-Kimberliten entfernt stützt die These, dass wir es hier nördlich von Kuusamo mit einem solchen Feld zu tun haben. Da wir erst einen Abschnitt haben, wissen wir noch nicht, welches Ausmaß der Kimberlit hat, aber wir vermuten, dass der Körper in der Vergangenheit nicht weiter untersucht wurde und freuen uns, dass wir jetzt noch einen weiteren Kimberlit haben.

Über Arctic Star: Das Unternehmen hält 100 % des vor kurzem erworbenen Diamantprojekts Timantti in der Nähe der Stadt Kuusamo in Finnland einschließlich einer Explorationsgenehmigung für 243 Hektar sowie einer Exploration-Reservation für 95.700 Hektar. Das Projektgebiet liegt rund 450 km nordwestlich der produzierenden Diamantmine Grib in Russland. Arctic beginnt derzeit mit den Explorationstätigkeiten auf dem Projektgebiet Timantti in Finnland, wo zwei diamanthaltige Kimberlite wahrscheinlich die ersten Funde eines großen Kimberlit-Feldes darstellen. Das Unternehmen kontrolliert außerdem Diamantexplorationsgebiete in Nunavut (Stein), den North-West Territories (Diagras und Redemption) sowie ein Projekt für seltene Metalle in British Columbia (Cap). Arctic Star verfügt über ein sehr erfahrenes Diamanten-Explorationsteam, das bereits für zahlreiche Diamanten-Entdeckungen von Weltrang verantwortlich war.

