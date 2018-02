Silber-Calls mit 61%-Chance bei Erreichen der Abwärtstrendlinie

Laut einer im BNP-Newsletter "Daily Edelmetall" veröffentlichten Analyse besteht beim Silberpreis (ISIN: XC0009653103) wieder Aufwärtspotenzial. Hier die Analyse:

"Rückblick: Der Silberpreis rutschte am vergangenen Freitag unter das massive Unterstützungscluster bei 16,90 USD und aktivierte auf diese Weise ein Verkaufssignal. Am Montag versuchten sich die Käufer an einem schnellen Konter.

Ausblick: Dieser kam über das jetzt neue Widerstandsband bei 16,90 USD aber nicht hinaus. Erst wenn diese Hürde genommen wird, hellt sich das Chartbild wieder auf und ein erneuter Angriff auf die mittelfristige Abwärtstrendlinie bei 17,75 USD könnte starten. Vorgeschaltet dient die Marke von 17,25 USD als weiterer Widerstand. Fällt der Silberpreis dagegen unter 16,50 USD zurück, dürfte der Abwärtsdruck zunehmen, wobei die Kreuzunterstützung bei 16,08 USD eine ideale kurzfristige Anlaufmarke darstellen würde."

Gelingt dem Silberpreis, der aktuell genau bei 16,90 USD notiert, in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Abwärtstrendlinie bei 17,75 USD, dann werden risikobereite Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditen erzielen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 17 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf Silber mit Basispreis bei 17 USD, Bewertungstag 20.4.18, BV 1, ISIN: DE000PP1FX55, wurde beim Silberpreis von 16,90 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,2405 USD mit 0,50 - 0,51 Euro gehandelt.

Bei einem Preisanstieg auf 17,75 USD innerhalb des kommenden Monats wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,82 Euro (+61 Prozent) steigern.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 15,40 USD

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat mit Basispreis bei 14,6048 USD, KO-Marke bei 15,40 USD, BV 1, ISIN: DE000GL6LQR2, wurde beim Silberpreis von 16,90 USD mit 1,85 - 1,87 Euro quotiert.

Bei einem Anstieg des Silberpreises auf 17,75 USD wird der innere Wert des Mini Long-Zertifikates auf 2,54 Euro (+36 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Silber oder von Hebelprodukten auf Silber dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de