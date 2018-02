Aus der heutigen Ausgabe von Maydorns Meinung: Wer sich zuletzt über eine fehlende Korrektur beklagt hatte, kommt jetzt voll auf seine Kosten. Der Dow Jones stürzte gestern zeitweise um über 1.500 Punkte ab und beendete den Handel mit einem satten Minus von 1.175 Punkten, was immerhin 4,6 Prozent entspricht. Und über Nacht ging es dann zeitweise nochmal um rund 1.000 Punkte in den Keller. Aktuell zeigt der Dow-Jones-Future ein weiteres Minus von rund 200 Punkten an.

