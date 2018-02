DAX - Die Angst regiert

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX kam gestern über den angesprochenen Widerstandsbereich um 12.780 Punkte hinaus und gab am Nachmittag wieder deutlich nach. Der Xetra-Dax schloss ziemlich genau um den EMA200 herum. Am Abend gab es dann einen regelrechten Sell-Off an der Wall Street der sich in der Nacht in Asien weiter fortsetzte. Das deutsche Börsenbarometer wurde in der Nacht zeitweise unter 11.700 (!) Punkten getaxt. Diese Panikkurse wurden heute direkt mit der Eröffnung des Future-Handels um 8 Uhr zum Kauf genutzt. Seitdem hat der Indes wieder in den Bereich um 12.480 Punkte erholen können.

Die Volatilität an den Märkten ist zurück! Für Intraday-Trader ein Traum! Mittelfristig orientierte Marktteilnehmer sollten in jedem Fall einen Tagesschluss oberhalb von 12.700 Punkten abwarten. Unterhalb dieser Marke muss jederzeit mit einer Fortsetzung gen Süden gerechnet werden. Kurzfristig hat der deutsche Leitindex noch Luft auf der Oberseite in Richtung des gestrigen XETRA-Schlusskursniveaus bei 12.687 Punkte. Ob dies noch erreicht werden kann, muss allerdings abgewartet werden - der Markt ist massiv angeschlagen. In den US-Indizes zeichnen sich erneut deutliche Abwärtsgaps ab. Sollten diese nicht gekauft werden, droht auch im DAX ein Rücksetzer deutlich unter 12.000 Punkte.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.01.2011 - 06.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 06.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

