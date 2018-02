Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-06 / 11:38 SVM -PM zum "Fondsmanager des Jahres 2018" - Februar 2018 *Frank Fischer "Fondsmanager des Jahres 2018" * Frankfurt/München, den 5. 2. 2017. Nach diversen "Goldenen Bullen" für den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen hat der Finanzen Verlag nun hat den "Goldenen Bullen" für den "Fondsmanager des Jahres" in diesem Jahr an Frank Fischer, Vorstand und CIO der Shareholder Value Management AG, verliehen. Die Auszeichnung, die im Rahmen einer großen Feier in München überreicht wurde, ist der älteste Preis für Fondsmanager in Deutschland. Die Jury, die sich aus Fondsexperten des Finanzen Verlages zusammensetzt, vergibt seit 25 Jahren den Preis an herausragende Persönlichkeiten der Fondsbranche. Entscheidende Kriterien bei der Auswahl sind für sie die langfristige Wertentwicklung der betreuten Portfolios und Stiltreue des Investmentansatzes. Frank Fischer wurde für seine Arbeit im Bereich des Value-Investing honoriert. Der Anlagestil des Value-Investing orientiert sich am antizyklischen Investieren mit Sicherheitsmarge. Dieser Stil wurde von Benjamin Graham und Warren Buffett, dem erfolgreichsten Investor aller Zeiten, geprägt. Frank Fischer verantwortet als überzeugter Value-Investor seit 2006 die Betreuung der verschiedenen Mandate der Shareholder Value Management AG. Dazu gehören der "Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen" (WKN A0M8HD/A1JSWP), der "PRIMA - Globale Werte" (WKN A0D9KC) und der "Frankfurter Value Focus Fund" (WKN A1CXU7). Weitere Mandate sind der "Frankfurter Stiftungsfonds" (WKN A2DTMN), die börsennotierte "Shareholder Value Beteiligungen AG" (WKN A16820) und die gemeinnützige "Share Value Stiftung". Das von Fischer und seinem Team betreute Volumen beläuft sich auf insgesamt 2,8 Milliarden Euro. "Die Auszeichnung ist eine große Ehre für mich", zeigt sich Fischer hoch erfreut. "Es ist aber auch eine Auszeichnung, die dem ganzen Team gebührt, das Tag ein, Tag aus hervorragende Arbeit leistet. Und der Preis ist natürlich auch eine Verpflichtung für die Zukunft, weiterhin erfolgreich für unsere Anleger gute Erträge zu erzielen." Die Jury hob vor allem die guten Ergebnisse beim Mischfonds "Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen" hervor, der in den 10 Jahren seines Bestehens den Anlegern eine jährliche Rendite von 11,07 Prozent bescherte. Die ständige Anpassung der Aktienquote, die in den vergangenen Jahren bei durchschnittlich 70 Prozent lag, sei eine der Besonderheiten von Fischers Arbeit, heißt es in der Begründung der Jury. Darüber hinaus nutze er eine Reihe von Stimmungsindikatoren, um den Fonds möglichst schwankungsarm zu managen. "An den Börsen herrscht nicht Vernunft, sondern es tobt der Wahnsinn", ist Fischers Grundüberzeugung. "Die Theorie, dass die Märkte effizient sind, stimmt einfach nicht." Entsprechend dieser Überzeugung senkt Fischer die Aktienquote im Fonds, wenn ihm die Marktrisiken zu hoch erscheinen. Damit treffe er genau den Nerv vieler Anleger, die zwar in Aktien investieren, aber vom vollen Marktrisiko verschont bleiben wollen, heißt es in der Begründung der Jury weiter. *Zur Person:* Vor seiner aktuellen Position war Fischer bis Ende 2005 Geschäftsführer von Standard & Poor's Fund Services. Nach seiner Ausbildung bei der Hessischen Landesbank studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Universität Frankfurt. Fischer ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist Stifter und Vorstand der gemeinnützigen Stiftung "Starke Lunge". Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Shareholder Value Management AG Schlagwort(e): Finanzen 2018-02-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 651697 2018-02-06

