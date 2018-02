In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX, den Dow Jones und die Aktien von Infineon, Deutsche Bank, Tesla, BYD, Millennial Lithium, Medigene und Bitcoin Group. Der DAX startete mit einem kräftigen Minus in den Dienstag, befindet sich aber schon wieder auf Erholungskurs. Der Dow Jones war über Nacht zunächst um weitere 1.000 Punkte eingebrochen, hat aber ebenfalls einen Großteil der Abschläge aufgeholt. Ist die Korrektur schon wieder vorbei oder droht weiteres Ungemach?Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die beiden DAX-Werte Infineon und Deutsche Bank, Tesla vor den Quartalszahlen, BYD aus China, den Übernahmekandidaten Millennial Lithium, Medigene und die Bitcoin Group, die weiter unter dem fallenden Bitcoin leidet.Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.