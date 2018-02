Unterföhring (ots) -



"Ich wollte schon immer einmal auf der großen Bühne stehen, das ist mein größter Wunsch. Und jetzt wird's wahr. Darauf freue ich mich." Anisa, zehn Jahre, strahlt. Für das kleine Mädchen aus Kreuzwertheim (nahe Würzburg) geht bei "The Voice Kids" ein großer Traum in Erfüllung. Mutig greift sie das Mikrofon, geht auf die Bühne und singt "Traffic Lights" von ihrem Vorbild Lena Meyer-Landrut. Und diese Vier hören genau hin, wenn Anisa loslegt: Der neue Coach bei "The Voice Kids" Max Giesinger, das Mutter-Tochter-Erfolgsteam Nena und Larissa sowie "The Voice Kids"-Platzhirsch Mark Forster. Ob jemand für Anisa buzzert, erfahren die Zuschauer in der ersten Blind Audition am Sonntag, 11. Februar 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1.



Tiefer geht's kaum: Gabriel aus Görlitz ist zwar erst 14 Jahre, kann aber tiefer singen als die männlichen Coaches. Mit seiner Bass-Stimme singt er "Lean On me" von Bill Withers.



Bjarne, aus Lübeck ist großer Matthias Schweighöfer-Fan. Grund genug, einen Song von seinem großen Idol zu singen. Aus allen Wolken fällt der Zwölfjährige, als sich plötzlich der echte Matthias neben ihn ans Piano setzt ...



Und das sind die "The Voice Kids"-Coaches:



Nena und Larissa: "'The Voice Kids' geht weiter und wir freuen uns riesig. Wir sind ja in diesem Jahr Pokalsieger. Und der Pokal ist gekommen, um zu bleiben. Team Larena ist sich in diesem Jahr für nichts zu schade. Dieses Gefühl zu gewinnen, das könnten wir gerne nochmal haben."



Mark Forster: "Dieses Mutter-Tochter-Gespann ist der Titelverteidiger. Der Betriebsunfall Pokal-Verlust an Team Larena muss ausgeglichen werden. Ich will meinen Pokal zurück! Ich habe so einen kleinen Ausflug zum Erwachsenen-'The Voice' gemacht, aber hier fühlt sich alles anders an. Ich liebe es, wieder zu Hause angekommen zu sein."



Max Giesinger: "Man sitzt da jetzt mit den größten Musikstars des Landes in einer Reihe. Ich glaube, das ist das größte Abenteuer, das ich so jemals bestritten habe. Ich freue mich unglaublich auf die kleinen Gesangstalente. Schnallt euch an, das wird eine wilde Achterbahnfahrt."



Thore Schölermann und Debbie Schippers moderieren "The Voice Kids". Produziert wird die Musikshow von Talpa Germany. Eine Auflistung aller Talente aus der ersten Blind Audition gibt es auf der "The Voice Kids"-Presseseite unter http://presse.sat.1.de/TVK2018.



"The Voice Kids" ab Sonntag, 11. Februar 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1



