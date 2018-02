Berlin (ots) - Das Laden von Elektrofahrzeugen muss nicht langweilig sein. Auf der Messe der E world energy & water vom 06.- 08. Februar präsentieren E.ON und adpack.tv eine Innovation für die Elektromobilität und digitale Außenwerbung: die Verbindung von digitalen Infotainment-Konzepten mit der Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen.



Andreas Pfeiffer, verantwortlich für die Elektromobilität bei E.ON, ergänzt hierzu: "Durch Verwendung digitaler Infotainment- Angebote erhöhen wir nicht nur die Attraktivität von Ladestandorten für die Nutzer von Elektrofahrzeugen, sondern bieten Betreibern von Ladestationen im E.ON drive-Netzwerk einen noch attraktiveren Business Case". So bietet die Einbindung digitaler Vermarktungskonzepte vor und während des Ladevorgangs ein bedarfsorientiertes und zielgruppenspezifisches Infotainment. "Damit werden Ladestationen interessanter und die gefühlte Wartezeit beim Laden des Fahrzeuges vergeht noch schneller", schließt Andreas Pfeiffer ab.



Im Rahmen eines Piloten wurde das Infotainment-Konzept von adpack.tv in den erstmals auf der E World 2018 vorgestellten E.ON Drive Plaza integriert. Dynamische und digital mess- und steuerbare Anzeigeflächen erhöhen dabei die Attraktivität von Ladestationen für Nutzer und Anbieter. Ralph Razisberger, Geschäftsführer von adpack.tv, hierzu: "Bisher sind Werbesysteme, die zielgruppengenaue Werbung in Echtzeit ausspielen können, nur aus dem Internet bekannt. Dort ist Werbung, die perfekt zur Zielgruppe passt, alltäglich. Diese Technologie hält nun Einzug in die Elektromobilität."



Die von adpack.tv verwendete Technologie misst und verarbeitet hierzu anonymisierte Kontakte und Interaktionen an Ladestationen. Dies ermöglicht eine zielgruppengenaue Anzeige von Informationen zu Produkten und Dienstleistungen. "Ladestationen werden so zu noch spannenderen Interaktionsflächen für Vermarktungspartner und verbinden dabei die digitale und analoge Welt", führt Ralph Razisberger von adpack.tv weiter aus.



E.ON Drive Plaza und das innovative Infotainment-System von adpack.tv können Besucher der E-World energy & water live und hautnah erleben - direkt am E.ON Hauptsitz gegenüber dem Messegelände.



Über die E-world energy & water



Die E-world energy & water ist die europäische Leitmesse der Energie- und Wasserwirtschaft. Die Fokusthemen der E-World 2018: Mobilität, Wärme, Netze und Gebäude.



Über adpack



adpack ist ein Produkt des Berliner Startups IDA Indoor Advertising GmbH, welches zielgruppenspezifische Inhalte auf öffentlichen Bildschirmen in Echtzeit ausspielt. Das revolutionäre, vollintegrierte, datengetriebene System dient zur Erschließung und Vermarktung von digitalen Außenwerbeflächen (Digital Out Of Home Advertising). Die Technologie entspricht den strengen deutschen Datenschutzrichtlinien.



