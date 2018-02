IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid beauftragt Beratungsunternehmen mit Einreichung von Antrag, um ein lizenzierter Händler zu werden

Vancouver (British Columbia), 6. Februar 2018. Naturally Splendid Enterprises Ltd. (TSX-V: NSP, OTCQB: NSPDF, Frankfurt: 50N)(Naturally Splendid oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Cannabis Compliance Inc. damit beauftragt wurde, für das Unternehmen die Einreichung eines Antrags vorzubereiten, um ein lizenzierter Händler (Licensed Dealer) von Cannabisextrakten gemäß den kanadischen Bestimmungen zu werden. Als lizenzierter Händler kann das Unternehmen zahlreiche Aktivitäten in Zusammenhang mit Cannabis sowie der Extraktion, der Formulierung und dem Vertrieb von Cannabinoiden wie Cannabidiol (CBD) durchführen.

Als lizenzierter Händler könnte Naturally Splendid seinen Cashflow steigern und seine kanadischen Betriebe auf CBD und andere Cannabinoide erweitern, wie etwa auf die Extraktion, Produktentwicklung, Herstellung und Vermarktung von mit Cannabinoiden angereicherten Produkten. Laut dem Büro des Premierministers werden die kanadischen Gesetze hinsichtlich der Extraktion von CBD aus Industriehanf voraussichtlich im Sommer 2018 geändert werden. Als lizenzierter Händler könnte Naturally Splendid ein Lieferant von CBD und mit CBD angereicherten Produkten sein und eine Reihe weiterer Dienstleistungen gemäß den kanadischen gesetzlichen Bestimmungen anbieten, die weiter unten aufgeführt sind.

Der Zweck eines lizenzierten Händlers besteht darin, sich legal im Besitz kontrollierter Substanzen wie CBD zu folgenden Zwecken zu befinden:

1) Herstellung 2) Verpackung 3) Erstellung von F&E-Formulierungen für eine zukünftige Herstellung 4) Wiederverkauf und Vertrieb an andere Lizenznehmer, einschließlich Apotheken 5) Import und Export für den weltweiten Vertrieb 6) Laborprüfungen 7) Vertragsaktivitäten hinsichtlich der oben genannten Aktivitäten

Aus Sicht der F&E und der Herstellung können lizenzierte Händler Formulierungen aus Cannabis erstellen - aus Hanf gleichermaßen wie aus Marihuana. Andererseits sind lizenzierte Produzenten (Licensed Producers, LPs), die medizinisches Marihuana anbauen, auf Formulierungen mit Trägerölen beschränkt. LPs können keine Zusätze wie Geschmacksstoffe, Stabilisatoren oder andere Zutaten hinzufügen, die erforderlich sind, um das Cannabisprodukt in Form von essbaren natürlichen Gesundheitsprodukten (Natural Health Products, NHP), Nutrazeutika oder Pharmaprodukten herzustellen oder zu ändern. Dies ist die Aufgabe eines lizenzierten Händlers, weshalb dieser Geschäftsmöglichkeiten vorfindet, die für LPs nicht verfügbar sind.

Douglas Mason, CEO von Naturally Splendid, sagte: Die Beauftragung von Cannabis Compliance mit der Vorbereitung und Einreichung unseres Antrags auf eine Händlerlizenz (Dealer License) ist ein wichtiger Schritt, der für das Unternehmen von strategischer Bedeutung ist. Eine Händlerlizenz würde es Naturally Splendid ermöglichen, sein Geschäft weiterzuentwickeln und seinen strategischen Plan als Vorbereitung für die bevorstehenden Änderungen der kanadischen MMJ- und Industriehanfgesetze umzusetzen, die für Sommer 2018 erwartet werden. Dies wird es dem Unternehmen auch ermöglichen sich zu positionieren, zumal weltweite Trends in Richtung Akzeptanz von CBD immer größer werden, einschließlich einer Genehmigung der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), die CBD nunmehr als zugelassenen Inhaltsstoff akzeptiert. 2018 wird ein entscheidendes Jahr für Kanada und Naturally Splendid sein, da CBD immer mehr akzeptiert wird und es in über 25 Ländern der Welt eine gesetzliche Regelung gibt. Naturally Splendid beabsichtigt, bei dieser Möglichkeit an vorderster Front zu stehen, indem es sein geistiges Eigentum sowie sein Know-how bei der Formulierung und Verarbeitung nutzt und seine Produkte über seine bestehenden und sich entwickelnden Vertriebskanäle in Rechtsprechungen in allen Teilen der Welt vertreibt, die CBD und mit CBD angereicherte Produkte erlauben.

Außerdem wird ein Antrag als lizenzierter Händler im Allgemeinen viel schneller bearbeitet als ein Antrag als lizenzierter Hersteller. Wir gehen davon aus, dass der Prozess bis zur Erteilung einer Lizenz als Händler etwa vier Monate in Anspruch nehmen wird, was deutlich schneller ist als beim Erhalt einer Lizenz als Hersteller.

Sid Hathiraman, Vertreter und CFO von Cannabis Compliance, sagte: Wir freuen uns, mit Naturally Splendid an dessen Antrag auf eine Händlerlizenz zusammenzuarbeiten. Forschung und Entwicklung werden in der Cannabisbranche den Unterschied ausmachen, weshalb der Erhalt einer Händlerlizenz ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist.

Über Cannabis Compliance Inc.

Cannabis Compliance Inc. (CCI) bietet seit über zehn Jahren Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Risikominderung, Kaufprüfungen und gesetzlichen Konformität für kommerzielle Cannabishersteller und -wiederverkäufer in allen Teilen der Welt an. Sein Hauptaugenmerk ist auf den globalen Markt gerichtet und es bietet seinen Kunden zuverlässige und umfassende Lösungen an. CCI kann eine umfassende Erfahrung in den Bereichen gesetzliche Konformität, Anbau/Gartenbau, Sicherheitspläne/-angebote, Anlagenplanung/-ausbau, Qualitätssicherungsprogramme, Import und Export, Personalanwerbung sowie Finanzplanung vorweisen. Es war bereits für mehrere lizenzierte Hersteller und Industrieunternehmen tätig, für die es erfolgreich Lizenzen beantragte.

In einer früheren Pressemitteilung wurde gemeldet: In einem 2018 veröffentlichten Artikel des WholeFoods Magazine sprach Sean Murphy, Founder des Hemp Business Journal über seine Ansichten hinsichtlich der Entwicklung von Hanf im kommenden Jahr. Das Hemp Business Journal schätzt, dass die Hanfindustrie bis 2020 auf einen Umsatz von 1,8 Milliarden Dollar wachsen wird - vor allem durch Hanfnahrungs-, Körperpflege- und auf CBD basierende Produkte. Diese Daten verdeutlichen, dass die Hanfindustrie angesichts einer fünfjährigen kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 22 Prozent rasch wächst - vor allem durch Nahrungsmittel- und Körperpflegeprodukte.

Das ist ein wichtiges Jahr für aus Hanf gewonnenes CBD, insbesondere in Kanada. Das Land ist im Begriff, CBD im Jahr 2018 landesweit zu legalisieren. Manche gehen davon aus, dass sich die Umsätze mit diesem Produkt, von dem man nicht high wird, in den kommenden fünf Jahren die Drei-Milliarden-Dollar-Marke erreichen werden. Kanada hat Änderungen der Hanfgesetze vorgeschlagen, die die Extraktion von CBD erlauben und die Menge des zulässigen psychoaktiven THC auf zehn Teile pro Million beschränken würden.

- Schätzungen des Hemp Business Journal zufolge wird der gesamte CBD-Markt bis 2020 auf 2,1 Milliarden Dollar wachsen, wobei 450 Millionen Dollar dieser Umsätze von hanfbasierten Quellen stammen werden. Das entspricht einer Steigerung von 700 Prozent gegenüber 2016. - Im Jahr 2015 belief sich der Umsatz von aus Hanf gewonnenen CBD-Produkten für Verbraucher auf 90 Millionen Dollar plus weitere 112 Millionen Dollar durch aus Marihuana gewonnene CBD-Produkte, die in Apotheken verkauft wurden - dies entspricht einem CBD-Markt im Wert von 202 Millionen Dollar im Vorjahr. - Der Hanf-CBD-Markt verzeichnete laut einer Marktschätzung von Vote Hemp und dem Hemp Business Journal aus dem Jahr 2016 alleine in den USA einen geschätzten Einzelhandelswert von 130 Millionen Dollar. Ein Sprecher von Vote Hemp schätzte außerdem, dass es wahrscheinlich 50 bis 100 Hanf-Cannabidiol-Marken gibt, während Hunderte weiterer Züchter und Verarbeiter ihr Hauptaugenmerk auf hanfbasiertes CBD richten. Über Naturally Splendid Enterprises Ltd. Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern. Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

- POS-BPC-Anlage: Die 12.000 Quadratfuß große Produktionsanlage, die von POS BPC Manufacturing Inc. gemietet und betrieben wird (einem Unternehmen, das sich im gemeinsamen Besitz von NSE (51%) und POS Holdings (49%) befindet), bietet maßgeschneiderte Verarbeitungslösungen für funktionelle Lebensmittel und natürliche Gesundheitsprodukte im kommerziellen Maßstab.

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden. - Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden. - Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten. - PawsitiveFX - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege. - NATERACBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden. - NATERASkincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors: Doug Mason CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2 Büro: (604) 465-0548 Fax: (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Webseite: www.naturallysplendid.com Zukunftsgerichtete Aussagen Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, ein lizenzierter Händler zu werden; ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42338 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42338&tr=1

