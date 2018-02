Weltweit vertrauen führende Einzelhändler auf Sensormatic, das Source-Tagging-Programm, um ihre Umsätze zu steigern und den Warenschwund zu reduzieren.

NEUHAUSEN, Schweiz, 6. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tyco Retail Solutions (http://www.tycoretailsolutions.com/) gab heute bekannt, dass bis heute mehr als 63 Milliarden Konsumartikel mit einem Tag versehen wurden, was Einzelhändlern dabei hilft, mehr Lagerwaren zu schützen. Mit dem Waren-Source-Tagging setzt das Programm Sensormatic, das seit 2011 ein siebenjähriges Wachstum in Folge verzeichnet, einen Meilenstein in der Einzelhandelsbranche. Das Programm von Tyco ist das größte der Branche und unterstützt die weltweit führenden Einzelhändler bei der Sicherung der beliebtesten Konsum- und Bekleidungsartikel. Zusätzlich kann das Source-Tagging dazu beitragen, den Warenschwund zu reduzieren, indem es den Schutz, der nahezu jede Produktkategorie unterstützt, auf der Produktebene standardisiert.



Das Programm des Unternehmens umfasst eine Quellanwendung mit EAS-Einmal-Etiketten und wiederverwendbaren EAS-Hard-Tags. Heute werden die meisten der Sensormatic-Etiketten direkt an der Quelle von Produktherstellern oder Verpackungsunternehmen und nicht erst im Ladengeschäft angebracht. Das Source-Tagging mit Sensormatic hilft Einzelhändlern, den Umsatz zu steigern, da die Ware "retail-ready" ankommt und sofort auf der Verkaufsfläche platziert werden kann. Außerdem ermöglicht das Programm den Verkäufern, sich auf die Kunden zu konzentrieren, anstatt im Geschäft Zeit für die manuelle Anbringung von Sicherheitsetiketten aufwenden zu müssen.

Mit der globalen Präsenz von Tyco Retail Solutions und Sensormatic, dem datengesteuerten STaaS-Programm (Source Tagging as a Service), erhalten Einzelhändler kostengünstigen und umfassenden Warenschutz mit sofortigen Ergebnissen durch eine von Tyco verwaltete Zusammenarbeit. Einige rekordbrechende Meilensteine des Source-Taggings mit Sensormatic:

STaaS, schnell wachsendes und etwas mehr als zwei Jahre altes Programm, ermöglicht es Einzelhändlern, die richtigen Artikel zu kennzeichnen. Große Auswirkungen ergeben sich auch für Lieferanten, denen das Programm hilft, den Umsatz anzukurbeln und Arbeitskräfte einzusparen.

Mehr als 63 Milliarden weltweit gekennzeichnete Konsumartikel helfen Einzelhändlern und Herstellern von Konsumgütern, den Warenschwund zu reduzieren und eine konsistente Einhaltung der Kennzeichnungsvorschriften zu erreichen.

Über 40 Millionen Fleischerzeugnisse, die im vergangenen Jahr mit einem integrierten mikrowellensicheren Etikett geschützt wurden, tragen dazu bei, diese von Diebstählen besonders betroffene Produktkategorie zu schützen.

Mit über 10 Milliarden sichtbaren Quellen-Hard-Tags, die an Kleidungsstücken mit hohem Diebstahlrisiko angebracht werden, können Einzelhändler Millionen von für die Warenkennzeichnung aufgewendeten Stunden einsparen.

5 Milliarden IoT-fähiger, zurückgeführter Smart-Hard-Tags bieten eine deutliche Sichtbarkeit auf Artikelebene für ein besseres Bestandsmanagement.

· Jährlich werden über 400 Millionen aufgenähte Etiketten angebracht, die eine diskretere Kennzeichnung von Kleidungsstücken und Textilprodukten der Luxusklasse ermöglichen.

"Wir sind stolz darauf, mit weltweit führenden Einzelhändlern und Herstellern zusammenarbeiten zu können, um gemeinsam das Source-Tagging-Programm Sensormatic weiterzuentwickeln", sagte Tony D'Onofrio, Chief Customer Officer, Tyco Retail Solutions. "Mit über 50 Jahren Pionierarbeit für neue Technologien ist Sensormatic die Marke, auf die der Handel in Bezug auf Qualität und Innovation vertraut. Unsere wieder in Umlauf gebrachten, RFID-fähigen Hard-Tags gewinnen bei Einzelhändlern als kosteneffektiver und umweltfreundlicher Ansatz für die Implementierung von umfassenden RFID-Programmen für Bekleidung zunehmend an Bedeutung."

Weitere Informationen finden Sie hier (https://s3.amazonaws.com/trsprodbucket/Lists/TRS-ResourceAssetsLib/gst_infographic_flr-01-18.pdf) in den Kennzahlen zu Kosteneinsparungen und den Programmmeilensteinen.

Erfahren Sie mehr über das Source-Tagging- und das Rückführungsprogramm von Sensormatic in unserer Infografik (https://s3.amazonaws.com/trsprodbucket/Lists/TRS-ResourceAssetsLib/matter_jci_vstinfographic_cv5.pdf).

Über Johnson Controls

Johnson Controls ist ein führender, global diversifizierter Technologie- und Multiindustrie-Konzern mit einem breiten Kundenspektrum in mehr als 150 Ländern. Unsere 120.000 Mitarbeiter entwickeln intelligente Gebäude, effiziente Energielösungen, integrierte Infrastrukturen und Verkehrssysteme der nächsten Generation, die nahtlos zusammenarbeiten, um das Versprechen intelligenter Städte und Communitys zu erfüllen. Unser Engagement für Nachhaltigkeit geht auf unsere Wurzeln im Jahr 1885 zurück, als wir den ersten elektrischen Raumthermostat entwickelten. Wir sind bestrebt, unsere Kunden zu Gewinnern zu machen und einen Mehrwert für alle unsere Stakeholder zu schaffen, indem wir uns strategisch auf unsere Gebäude- und Wachstumsplattformen im Energiebereich konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.johnsoncontrols.com oder auf Twitter unter @johnsoncontrols.

Über Tyco Retail Solutions

Tyco Retail Solutions, ein Unternehmen von Johnson Controls, ist ein führender Anbieter analytisch basierter Schadensvermeidungs- und Inventar-Intelligenzlösungen sowie Traffic Insights für den Einzelhandel. Unsere Lösungen bieten Echtzeittransparenz und prädiktive Analysen, die Einzelhändlern helfen, ihre Geschäftsergebnisse zu maximieren und das Kundenerlebnis in einer digital gesteuerten Einkaufswelt zu verbessern. Unsere mehr als 1,5 Millionen Datenerfassungsgeräte im Einzelhandel erfassen 40 Milliarden Kundenbesuche und verfolgen und schützen jedes Jahr Milliarden von Artikeln. Zu unserem Einzelhandelsportfolio gehören die führenden Marken Sensormatic, ShopperTrak und TrueVUE sowie eine umfassende Palette von Lösungen für die Gebäudetechnik. Weitere Informationen finden Sie unter TycoRetailSolutions.com (http://www.tycoretailsolutions.com/) , oder folgen Sie uns auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/tyco-retail-solutions), Twitter (https://twitter.com/TycoRetailNews) und unserem YouTube-Kanal (http://www.youtube.com/user/TycoRetailTV).

