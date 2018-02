Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem Zwischenerfolg einer Lungenkrebsstudie von Bristol-Myers Squibb auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4550 Pence belassen. Er habe die Antikörper von AstraZeneca und Roche in der Erstlinientherapie von Lungentumoren bereits zuvor als den Wirkstoffkandidaten von Bristol-Myers und Merck unterlegen eingeschätzt, schrieb Analyst Jack Scannell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die aktuellen Resultate passten zu dieser Einschätzung./ag/tih Datum der Analyse: 06.02.2018

AFA0088 2018-02-06/14:35

ISIN: GB0009895292