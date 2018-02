Ein paar Stunden, nachdem Jerome Powell als neuer Chef der US-Notenbank Fed vereidigt worden war, erlebte die Wall Street den stärksten prozentualen Kurseinbruch seit über sechs Jahren - und mit ihr die übrigen Weltbörsen. Da kann Powell gleich mal zeigen, ob er in die Fußstapfen seiner Vorgängerin Janet Yellen treten kann, die es während ihrer vierjährigen Amtszeit zunehmend besser verstanden hat, die Finanzmärkte zu beruhigen und die voraussichtlichen Handlungen der Fed frühzeitig zu kommunizieren.Der Wechsel von Yellen zu Powell kommt in einem ungünstigen Zeitpunkt. Denn gerade in einer Phase, in der die Sorge vor einem Aufleben der Inflation und stärkeren Zinserhöhungen die Anleger verunsichern, ist ein neuer Fed-Chef ein zusätzliches Element der Nervosität. Bei Frau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...