LONDON (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus CFRA hat RWE von "Hold" auf "Strong Buy" hochgestuft, das Kursziel aber unverändert auf 22 Euro belassen. Ein potenzieller Verkauf der verbleibenden Anteile am Ökostromerzeuger Innogy bringe Aufwärtspotenzial für die Versorgeraktie mit sich, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern biete der jüngste Kursrückgang eine attraktive Einstiegsgelegenheit./tih/ag

Datum der Analyse: 06.02.2018

ISIN DE0007037129

AXC0216 2018-02-06/15:29