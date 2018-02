Innogy setzt auf E-Mobilität. Die RWE-Tochter will Standorte der Post-Tochter DHL mit Ladesäulen ausrüsten.

Die RWE-Tochter Innogy treibt ihr Geschäft mit der Elektromobilität voran. Der Konzern habe mit der Deutsche-Post-Tochter DHL eine Partnerschaft vereinbart, sagte Innogy-Vertriebsvorstand Martin Herrmann am Dienstag in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Innogy werde in Deutschland und neun weiteren westeuropäischen Ländern die Logistikstandorte von DHL mit der Ladeinfrastruktur ausrüsten. "Die Streetscooter der Post können an einer eigens für sie entwickelten Lösung von Innogy laden." Der Vertrag laufe bis Ende 2019. Zum Auftragsvolumen äußerte er sich nicht.

"Wir wollen jedes Jahr signifikant wachsen", kündigte der Manager an. Die Geschäfte müssten aber den Profitabilitätscheck bestehen. "Wir zahlen bei Aufträgen nicht drauf." Innogy habe aber im Moment natürlich noch Kosten ...

