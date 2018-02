Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem Anmerkungen

CA0087201046 Aida Minerals Corp. 06.02.2018 CA09370Q1054 Aida Minerals Corp. 07.02.2018 Tausch 1:1

CA13172D1069 Calyx Bio-Ventures Inc. 06.02.2018 CA13173G1081 Calyx Bio-Ventures Inc. 07.02.2018 Tausch 1:1

CA82489D1096 Shoal Point Energy Ltd. 06.02.2018 CA82489D2086 Shoal Point Energy Ltd. 07.02.2018 Tausch 25:1

VGG9544K1021 OKYO Pharma Corp. 06.02.2018 VGG6743A1093 OKYO Pharma Corp. 07.02.2018 Tausch 1:1