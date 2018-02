Frankfurt - Die Talfahrt an den Aktienmärkten lässt ETF-Investoren nicht kalt, so die Deutsche Börse AG.Händler würden von sehr starken Abgaben zum Wochenbeginn berichten. Betroffen seien vor allem Indices mit Unternehmen entwickelter Staaten. Die Sorge vor einem höher als erwarteten Zinsanstieg habe nach Ansicht von Analysten gestern die Wall Street und in Folge die asiatischen und europäischen Märkte massiv unter Druck gesetzt. Verstärkt worden sei der Rutsch am Aktienmarkt laut Helaba durch Hochfrequenzhändler und auf Algorithmen basierte Handelsprogramme. Der Dow Jones Industrial habe in der Spitze mehr als 1.500 Punkte abgegeben und sich aus dem Handel mit einem Minus von 4,6 Prozent verabschiedet.

