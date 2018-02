Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Innogy wird die Ladesäulen für die Elektro-Transporter der Deutschen Post bauen. Wie beide Unternehmen bekanntgaben, wird die RWE-Ökostromtochter nicht nur in Deutschland, sondern in neun weiteren europäischen Ländern die Ladeinfrastruktur liefern. Die Post will ihre Flotte zügig auf elektrische Antriebe umrüsten und hat dazu mit StreetScooter eine eigene Tochter, die die Transporter produziert.

"Als einer der größten Betreiber von Fahrzeugflotten in Deutschland ist die Post Vorreiter für klimafreundliche Elektromobilität", erklärte Innogy-Vertriebsvorstand Martin Herrmann. Man sei stolz auf die Zusammenarbeit.

Die Post wiederum freute sich, von den Essenern alles aus einer Hand zu bekommen. Die Lieferwagen der Post laden über Nacht und sind am nächsten Morgen einsatzbereit. Innogy betreibt bereits heute nach eigenen Angaben 7.000 Ladepunkte in Europa.

Auch in Italien soll der Ausbau des Netzes beschleunigt werden. Wie das Unternehmen im gleichen Atemzug mitteilte, arbeitet es ab sofort mit der Mailänder Firma Be Charge zusammen. Allein im laufenden Jahr werde Be Charge 100 Ladepunkte aufstellen. Geplant seien aber weitaus mehr.

