FRANKFURT (Dow Jones)--Hochtief bekommt für seine Milliardenofferte zur Übernahme des spanischen Mautstraßenbetreiber Abertis wie erwartet grünes Licht aus Brüssel. Der EU-Wettbewerbshüter genehmigte das Vorhaben am Dienstag ohne Auflagen. Damit dürfte auch das Okay der spanischen Börsenaufsicht CNMV nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Die EU-Kommission begründete ihre Entscheidung damit, dass ein fusioniertes Unternehmen auf den betroffenen Märkten weiterhin einem wirksamen Wettbewerb ausgesetzt wäre.

Neben Hochtief will auch der italienische Autobahnkonzern Atlantia den hochprofitablen Wettbewerber Abertis schlucken. Atlantia hatte als erster den Hut in den Ring geworfen und im vergangenen Jahr 15,6 Milliarden Euro geboten. Hochtief legte im Oktober nach und bot 17,1 Milliarden. Danach hatten die Aufseher das Wort. Jetzt stehen ihre Prüfungen vor einem Abschluss, und die heiße Phase in der Übernahmeschlacht beginnt.

Wenn auch das Angebot aus Essen von der spanischen Börsenaufsicht genehmigt ist und die Uhr für die Aktionäre 30 Tage tickt, dürfte es zu einem Wettrennen zwischen den beiden Bietern kommen. Atlantia-CEO Giovanni Castellucci hat nämlich schon recht deutlich auf die Möglichkeit einer Aufstockung seiner Offerte hingewiesen.

Die spanische Zeitung Expansion berichtete am Dienstag, Atlantia verhandele mit seinen Banken über zusätzlichen Kredit, um das eigene Angebot auf 20 oder 21 Euro je Aktie aufzustocken. Auch wolle Atlantia auf die Bedingung verzichten, dass ein Teil des Kaufpreises in eigenen Aktien entrichtet wird. Eine solche Klausel enthalten bisher die Angebote beider Kontrahenten. Atlantia hat für den 21. Februar eine außerordentliche Hauptversammlung angesetzt. Dort könnten Änderungen für das Angebot beschlossen werden.

February 06, 2018 11:09 ET (16:09 GMT)

