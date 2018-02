Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Intel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 US-Dollar belassen. Der Unternehmensausblick für 2018 über ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich im Datencenter-Geschäft erscheine vorsichtig und könnte übertroffen werden, schrieb Analyst Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So stabilisiere sich die Nachfrage nach Unternehmens-Servern, und die Investitionen der Kunden in das Cloud-Geschäft stiegen. Positiv dürfte sich auch die baldige Einführung der 5G-Mobilfunktechnik auswirken./mis/ck Datum der Analyse: 06.02.2018

AFA0099 2018-02-06/17:41

ISIN: US4581401001