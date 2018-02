Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts020/06.02.2018/17:15) - Qatar Airways ist heute zum ersten Mal am Penang International Airport gelandet. Damit fügt die Airline ihre zweite Destination in Malaysia zu ihrem Streckennetz hinzu und führt ihre Expansionspläne in Südostasien weiter fort. Der B787 Dreamliner startete heute als Qatar Airways-Flug QR850 am Hamad International Airport um 02.30 Uhr und landete am Penang International Airport um 14.30 Uhr. Die Delegation an Bord wurde von Qatar Airways Chief Commercial Officer Ehab Amin angeführt und in Penang feierlich von lokalen Würdenträgern begrüsst. Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker äusserte sich zum Erstflug: "Schon lange haben wir darauf hingearbeitet, Flüge nach Penang in unser Netzwerk aufzunehmen. Unsere Verbindung nach Kuala Lumpur startete 2001 und hat sich zu einem dreimal täglichen Service ab Doha entwickelt. Es ist schön, unseren Passagieren eine weitere spannende Destination als Erlebnis in diesem wundervollen Land bieten zu können. Die Ergänzung von Penang zu unserem globalen Streckennetz ist Teil unserer stetigen Expansionspläne in Ostasien. Erst kürzlich haben wir Verbindungen nach Chiang Mai und Pattaya sowie zusätzliche Frequenzen nach Krabi, Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi eingeführt." Während einer Pressekonferenz im Shangri-La Rasa Sayang kurz nach der Erstlandung verkündete Qatar Airways Chief Commercial Office Ehab Amin, dass die Route nach Penang ab 01. Juli 2018 von drei auf vier wöchentliche Frequenzen aufgestockt wird. Von verzierten Tempeln bis hin zu tropischen Gärten spiegeln die Sehenswürdigkeiten und Klänge von Penang das reiche kulturelle Erbe der Stadt wider. Bekannt als die Gourmet-Hauptstadt von Malaysia, bietet sie eine Vielzahl von kulinarischen Köstlichkeiten. Flugplan Dienstag, Donnerstag und Samstag Doha (DOH) nach Penang (PNG) QR850 Abflug: 02.30 Uhr, Ankunft: 14.30 Uhr Penang (PNG) nach Doha (DOH) QR851 Abflug: 20.30 Uhr, Ankunft: 23.20 Uhr Passendes Bildmaterial finden sie hier: http://www.flickr.com/photos/qatarairways/sets/72157669276735809/with/2524310573 7/ Bitte kontaktieren Sie bei Fragen die Medienstelle panta rhei pr gmbh +41 (0)44 365 20 20 Dr. Reto Wilhelm: r.wilhelm@pantarhei.ch Qatar Airways Regional PR Manager - NSW Europe Elise Duverge Biensan, eduverge@uk.qatarairways.com (Ende) Aussender: panta rhei pr gmbh Ansprechpartner: Andy Roth Tel.: 044 365 20 20 E-Mail: info@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180206020

