Aufgrund der Unruhe an den internationalen Aktienmärkten ist auch die durch den VDAX-NEW gemessene Schwankungsbreite des deutschen Börsenbarometers deutlich gestiegen. So sprang die Volatilität des DAX von zuletzt rund 14 auf bis zu 28 Prozentpunkten an. Der DAX selbst konnte seine anfänglich deutlichen Tagesverluste inzwischen stark eingrenzen. Holger Scholze mit dem Ausblick auf die wichtigsten Termine am Mittwoch, dem 7. Februar 2018.