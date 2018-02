Liebe Leser,

Bayer hat in der allgemeinen Börsenschwäche nun einen dramatischen Verlust erlitten. Charttechniker sprechen davon, dass die Aktie nun vor einem Rücksetzer von mehr als 10 % stehen könne. Es sei denn, die Verluste am Dienstag stellen lediglich eine Ausnahmesituation wegen der US-Geschehnisse dar und werden schnell wieder korrigiert. Konkret: Die Aktie ist in einem Abwärtstrend, heißt es vonseiten der Kurvendeuter. Der Wert ist sukzessive unter die bisherige Haltelinie bei ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...