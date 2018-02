Vor allem in den ersten Handelsminuten war es am Markt zu heftigen Kursschwankungen gekommen. Der SMI verlor im Handelsverlauf, wenn auch nicht mehr so stark wie noch zum Börsenstart. Zu Handelsbeginn ließ er die Marke von 9'000 Zählern bereits weit hinter sich, am Nachmittag näherte er sich diesem Wert aber wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...