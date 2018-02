Die Musterdepots zeigen, wie man den Markt schlagen kann. Stratege Ulf Sommer erläutert, warum Crash und Panik sind nicht am deutschen Aktienmarkt ausbreiten.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Crash und Panik, wie sie in Ansätzen an der Wall Street spürbar waren, breiten sich in Deutschland offenbar nicht aus. Das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft, belegt aber die Behauptung, dass Fundamentaldaten doch nicht ganz unwichtig sind. Fakt bleibt, dass die 30 Dax-Konzerne im Schnitt zwölfmal so viel kosten, wie sie in einem Jahr verdienen. An den drei großen US-Börsen Dow, S&P und Nasdaq liegt der Faktor zwischen 16 und 21. Dieser Trumpf spricht eindeutig für den Dax. Zumindest solange fast alle Unternehmen gut verdienen und viele Rekordgewinne einfahren.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Zur Sicherung der Vermögenswerte haben wir in einem Musterdepot ein Wertsicherungsmodell im Hintergrund installiert. Das Modell wurde bewusst sehr träge entwickelt. Damit ist gemeint, dass die ...

